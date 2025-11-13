Пробовал себя в бизнесе и отбивался от уголовных дел: чем запомнился экс-глава Горнозаводска Афанасьев

Горнозаводчане простятся с погибшим на СВО Александром Афанасьевым Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Погибший на спецоперации экс-глава Горнозаводского округа Александр Афанасьев являлся одним из мэров-старожил в Пермском крае. До прихода во власть в начале «нулевых» он пробовал себя в бизнесе. О самых заметных шагах в карьере бывшего мэра — в материале URA.RU.

Александр Афанасьев — коренной горнозаводчанин. Он родился 23 июня 1972 года. До прихода во власть Афанасьев был частным предпринимателем. В 2001 году баллотировался в Законодательное Собрание Пермской области по избирательному округу № 23, но в краевой парламент ему пройти не удалось. В родном Горнозаводском районе (после был преобразован в округ — прим. URA.RU) он занял пост вице-спикера земского собрания.

Карьера во власти

В 2004 году Афанасьев окончил Пермский филиал Уральской академии государственной службы, а в октябре 2005 года был избран на пост главы Горнозаводского городского поселения. Затем его переизбрали главой, но уже Горнозаводского района. Во главе муниципалитета он находился до 2016 года, пока в отношении него не возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Чиновнику пришлось подать в отставку и отбиваться от судов. В конечном счете Афанасьев смог добиться, чтобы уголовное дело в отношении него было переквалифицировано на ст. 293 УК РФ («Халатность») а затем суд и вовсе освободил его от наказания в связи с применением акта амнистии. Это позволило экс-мэру вернуться во власть — в 2018 году он вновь возглавил родную для него территорию.

Новое уголовное дели и реальный срок

В 2024 году Афанасьев вновь стал фигурантом уголовного дела. Главу Горнозаводска уличили в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как установил суд, Афанасьев в 2021 году незаконно распорядился муниципальным учреждением — Горнозаводским комбинатом благоустройства. Руководители учреждения получили в нем доли и преимущественное право голоса. Это позволило участникам общества установить себе повышенные зарплаты назначить разовые миллионные премии. Суд доказал вину Афанасьева и приговорил к трем годам колонии общего режима. на фоне скандала ему пришлось оставить руководящую должность.

Участие в СВО