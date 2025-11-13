Пермь простится с экс-омбудсменом Павлом Миковым в понедельник
Церемония прощания пройдет 17 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Церемония прощания с бывшим Уполномоченным по правам человека в Пермском крае состоится 17 ноября. Об этом сообщил действующий омбудсмен Игорь Сапко.
«Прощание с Павлом Владимировичем Миковым пройдет 17 ноября. Гражданская панихида состоится в холле Большого зала КДЦ с 11:00 до 12:00. Отпевание в 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Монастырская, 95)», — написал Сапко в соцсети «ВКонтакте».
О смерти Павла Микова стало известно 13 ноября. Свои соболезнования в связи с его уходом выразили многие известные жители края, в том числе, губернатор Дмитрий Махонин. О биографии Микова URA.RU рассказало здесь.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!