Пермь простится с экс-омбудсменом Павлом Миковым в понедельник

Церемония прощания с бывшим Уполномоченным по правам человека в Пермском крае состоится 17 ноября. Об этом сообщил действующий омбудсмен Игорь Сапко.

«Прощание с Павлом Владимировичем Миковым пройдет 17 ноября. Гражданская панихида состоится в холле Большого зала КДЦ с 11:00 до 12:00. Отпевание в 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Монастырская, 95)», — написал Сапко в соцсети «ВКонтакте».