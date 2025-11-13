Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Пермь простится с экс-омбудсменом Павлом Миковым в понедельник

13 ноября 2025 в 15:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Церемония прощания пройдет 17 ноября

Церемония прощания пройдет 17 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Церемония прощания с бывшим Уполномоченным по правам человека в Пермском крае состоится 17 ноября. Об этом сообщил действующий омбудсмен Игорь Сапко.

«Прощание с Павлом Владимировичем Миковым пройдет 17 ноября. Гражданская панихида состоится в холле Большого зала КДЦ с 11:00 до 12:00. Отпевание в 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Монастырская, 95)», — написал Сапко в соцсети «ВКонтакте».

О смерти Павла Микова стало известно 13 ноября. Свои соболезнования в связи с его уходом выразили многие известные жители края, в том числе, губернатор Дмитрий Махонин. О биографии Микова URA.RU рассказало здесь.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал