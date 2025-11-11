Ямальцы на спорте готовятся встретить зиму

Спрос на покупку сноубордов в ЯНАО вырос в два раза (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ЯНАО активно закупаются товарами для зимних видов спорта. По данным экспертов «Авито Услуг», в октябре продажи зимнего спортивного инвентаря заметно выросли по сравнению с прошлым годом. Лидеры продаж — зимняя одежда, сноуборды и ботинки с креплениями.

«Среди товаров с историей первое место заняла зимняя одежда — рост продаж составил 1,8 раза по сравнению с прошлым годом и 40% относительно сентября, при средней цене 4081 рубль. На втором месте — сноуборды, интерес к которым увеличился на 100% по сравнению с прошлым годом, при средней стоимости 12 630 рублей», — отметили эксперты.

Третье место по популярности заняли ботинки и крепления. Их продажи выросли на 50% за месяц, при средней цене 5 255 рублей. Среди новых товаров рост продаж зимней одежды составил 1,5 раза по сравнению с прошлым годом при средней стоимости 13 339 рублей.

Продолжение после рекламы