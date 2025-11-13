Екатеринбурженку изуродовали в стоматологии за два миллиона рублей

Пациентке сточили 23 зуба и поставили новые коронки без обследований (архивное фото) Фото: Анна Серкова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Ольга Т. потеряла способности нормально есть и говорить после лечения в одной из стоматологий за два миллиона рублей. Лечение продолжили, несмотря на сильное воспаление после операции. Информация об этом появилась в Telegram.

«Ольга обратилась к ортопеду-гнатологу с жалобами на боль под старыми коронками, которые ей установили 15 лет назад. Врач предложил удалить старые конструкции и поставить имплантаты — после операции началось воспаление, но лечение не остановили», — передает telegram-канал Baza. Вскоре пациентке сточили 23 зуба и поставили новые коронки без необходимых обследований.

После лечения Ольга столкнулась с болями мышц и костей лица, воспалением и деформацией челюсти. Врач отказался продолжать лечение, а руководство клиники не реагирует на ее претензии пациентки. Женщина обратилась в СКР, прокуратуру и подала иск в суд. Первое судебное заседание назначено на 8 декабря.

Продолжение после рекламы