В Свердловской области покончила с собой медик-лаборант
Женщине было 37 лет (архивное фото)
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Асбесте (Свердловская область) покончила с собой лаборантка медицинской части Марина Ш. Информацию, попавшую в СМИ, URA.RU подтвердили коллеги погибшей.
«Официально нам никто ничего не рассказал, но неофициально такая информация обсуждается. Очень хорошая была женщина, красивая, разведена, одна воспитывала ребенка. Мы все потрясены, не можем в случившееся поверить», — сказала одна из собеседниц.
Марина была найдена мертвой на базе «Бодрость» под Асбестом. По неподтвержденной информации, при ней имелась предсмертная записка. Ее содержание не раскрывается. Женщине было 37 лет, у нее остался 14-летний сын. Раньше она трудилась в больнице Асбеста, но потом перевелась в медсанчасть города Заречного. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
