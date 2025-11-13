В Свердловской области покончила с собой медик-лаборант

«Официально нам никто ничего не рассказал, но неофициально такая информация обсуждается. Очень хорошая была женщина, красивая, разведена, одна воспитывала ребенка. Мы все потрясены, не можем в случившееся поверить», — сказала одна из собеседниц.

Марина была найдена мертвой на базе «Бодрость» под Асбестом. По неподтвержденной информации, при ней имелась предсмертная записка. Ее содержание не раскрывается. Женщине было 37 лет, у нее остался 14-летний сын. Раньше она трудилась в больнице Асбеста, но потом перевелась в медсанчасть города Заречного. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.