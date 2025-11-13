Спикеры в формате открытого диалога обсудили мировую экономику Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал первый день форума «Экспортный марафон», где топовые спикеры простым языком расскажут для предпринимателей об актуальной ситуации в мировой экономике. Корреспондент URA.RU побывал на открытии. Мероприятие организовал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) при поддержке правительства Свердловской области в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Компаниям сейчас сложно определить: как вести себя в фрагментированном мире, они пытаются найти баланс между тарифами и санкциями. Европа сейчас выглядит как сэндвич, с одной стороны — санкции, с другой — тарифы. России сейчас важно рассмотреть поворот на Юго-восток, Юг, потому что Запад в последнее время достаточно серьезно теряет свою роль», — рассказала эксперт по геополитике, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Карин Кнайсль отметила, что России можно рассмотреть новое направление развития экономики Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе пленарной дискуссии эксперт рассказала, как меняется роль стран в мировой экономике. Каждый желающий по итогам встречи мог задать Кнайсль вопрос и получить развернутый ответ.

«Форум мы проводим уже много-много лет. В прошлом году стало понятно, что запросы предпринимателей на получение информации шире, чем мы можем уместить в один день. Поэтому в этом году мы осознанно „Экспортный марафон“ разделили на два дня, первый — выступления звездных спикеров, второй — точечные ответы на конкретные вопросы предпринимателей», — пояснил глава СОФПП Валерий Пиличев. Он также напомнил, что фонд предлагает широкий спектр возможностей для тех, кто развивает свой бизнес: помогает разрешать трудности с выходом на экспорт, логистикой, таможенными процедурами.

Валерий Пиличев рассказал, что СОФПП помогает предпринимателям в вопросах экспорта Фото: Илья Московец © URA.RU

Мероприятие пройдет на двух площадках. Открытие состоялось в креативном кластере «Домна», а во второй день гостей будут ждать в новом молодежном кластере «Салют».