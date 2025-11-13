Логотип РИА URA.RU


Коренной уралец и мэр со стажем: что известно о свердловском мэре, который ушел в отставку

Свердловский мэр Еремеев ушел в преждевременную отставку
13 ноября 2025 в 14:05
Еремеев возглавлял район с 2007 года

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Нижнесергинского района Свердловской области Валерий Еремеев 12 ноября ушел в отставку по состоянию здоровья. На посту его сменил вице-мэр Александр Екенин. Сам Еремеев — коренной уралец. Он руководил районом с 2007 года, и время его управления называют успешным. Подробнее о Еремееве — в материале URA.RU.

Ранние годы

Еремеев — коренной уралец. Он родился в городе Нижние Серги. С 1982 по 1984 год проходил срочную службу в Советской Армии в Среднеазиатском военном округе, где занимал должность командира танкового взвода. В 1983 году также служил заместителем командира роты по спортивной работе в спецподразделении, занимавшемся подготовкой бойцов для выполнения воинского долга в Афганистане. В его официальной биографии отмечается, что он был признан лучшим командиром взвода танкового полка. Еремееву было присвоено воинское звание майора запаса.

 Трудовая деятельность и путь в политику

После армии Еремеев вернулся в родные края и начал работать на Михайловском заводе по обработке цветных металлов. Он прошел путь от вальцовщика холодного металла до исполнительного директора всего предприятия. С 1984 по 1986 год избирался секретарем комитета комсомола завода. Более 10 лет был председателем совета молодежного жилищного комплекса в Михайловске.

Помимо работы на заводе, Еремеев входил в Совет директоров крупной финансово-строительной компании «Инвестгражданстрой», которая построила в Екатеринбурге первые так называемые «евродома».

Его переход на муниципальную службу состоялся в 1999 году, когда он был назначен на должность первого заместителя главы администрации Нижнесергинского муниципального образования. Он занимал этот пост до 2007 года.

 Политическая карьера и достижения на посту главы района

В 2007 году Валерий Еремеев был избран главой Нижнесергинского муниципального района и сохранял этот пост на протяжении четырех сроков подряд (переизбирался в 2012, 2017 и 2022 годах). Параллельно с руководством районом он занимал пост секретаря Нижнесергинского местного отделения партии «Единая Россия».

За время его руководства район добился значительных успехов в социально-экономическом развитии:

  • Муниципальный бюджет вырос с 2 миллиардов рублей до 2,8 миллиардов, что в пересчете на душу населения составило 74,5 тысячи рублей (рост на 14% к 2022 году).
  • Проведена масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. Построено 11 блочно-модульных газовых котельных и 8 котельных на твердом топливе, заменены километры тепловых и водопроводных сетей.
  • Активно велась работа по подключению домовладений к газовым сетям. К 2024 году было газифицировано более 60% частных домов (4613 домовладений).
  • В школах района были созданы 11 центров «Точка роста», открыт Центр дополнительного образования в Нижних Сергах с «Кванториумом».

Противоречия и отставка

Политическая карьера Еремеева не была безоблачной. В 2015 году он оказался в центре скандала, связанного с рассылкой писем об его отставке с его официальной электронной почты. Тогда он заявил о «кибератаке» и информационной диверсии. Однако некоторые эксперты и политологи выдвигали версию, что инцидент мог быть инсценировкой с целью привлечения внимания или создания информационного повода.

12 ноября 2025 года Валерий Еремеев досрочно сложил полномочия главы Нижнесергинского района. По информации источников, его отставка была связана с состоянием здоровья. На момент ухода он находился на своем посту почти 18 лет, с 2007 года.

