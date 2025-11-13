Екатеринбург получит арену, которая станет одной из лучших в России

Цирк должны открыть для гостей в 2027 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбургском цирке, который закрылся на реконструкцию в 2023 году, завершают установку витражей входной группы, планировалось, что она будет посвящена советскому артисту Валентину Филатову. Также строители усилили несущие конструкции здания, а на прилегающей территории возвели пристройку для содержания животных, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства». По словам гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова, площадка станет одной из лучших в России.

«Общая площадь территории цирка составляет около 20 тыс. кв. метров. На сегодняшний день специалисты уже завершили покрытие мембранной кровли внутри решетчатого ажурного купола цирка. На финальный этап выходят работы по установке витражей входной группы. Активно ведутся работы по отделке покрытия трибун арены, внутренним инженерным и слаботочным системам, завершен монтаж индивидуального теплового пункта», — рассказали представители компании.

После завершения реконструкции общая площадь здания цирка увеличится более чем на 5 тыс. кв. м, в фойе появятся просторные зоны для гостей и обновится гардероб. Зрительный зал будет вмещать 1900 мест (вместо планируемых 2000), а кресла станут комфортнее — с увеличенной шириной прохода между рядами. Представления должны стать более зрелищными — под куполом смонтируют современное световое и звуковое оборудование, также на манеже появится новое покрытие.

«Нашим приоритетом была адаптация объекта под новые требования безопасности без изменения уникального архитектурного облика здания. Благодаря чему обновленный цирк станет не только украшением города, но и символом развития и процветания российского цирка. Уверен, что после завершения реконструкции цирк Екатеринбурга станет одним из лучших в стране и будет радовать зрителей яркими и захватывающими представлениями на протяжении многих лет», — сказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Последний раз цирк принимал зрителей в январе 2023 года, после чего его закрыли на реконструкцию. Планировалось, что работы продлятся до 2025 года, но затем сроки сдвинулись еще на год, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027-м.