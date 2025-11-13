Набсовет УрФУ готовит проверку будущему ректору

На посту ректора Обабков сменил Виктора Кокшарова, который возглавлял вуз 15 лет. До этого он руководил радиофаком УрФУ, где учатся и работают порядка семи тысяч человек — сравнимо с численностью некоторых университетов. Главным конкурентом Обабкова был Даниил Сандлер — проректор по экономической работе, именно его поддерживал набсовет вуза, председателем которого является основатель ТМК и «Синара» Дмитрий Пумпянский. При этом, знают источники URA.RU, Обабкова поддерживает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. И до назначения Обабкова в мае ио ректора, и после оба встречались неоднократно. «Обабков — основной кандидат на пост ректора, и в Минобрнауки после набсовета уйдет именно его фамилия», — поделился один из собеседников.