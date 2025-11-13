Набсовет УрФУ готовит проверку будущему ректору
Илья Обабков - основной кандидат на должность ректора УрФУ
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Уральском федеральном университете 14 ноября состоится заседание наблюдательного совета, где назовут фамилию нового ректора. Близкие к руководству вуза источники называют основным кандидатом на высокий пост Илью Обабкова, возглавляющего УрФУ с конца мая. Он представит программу развития университета.
«Согласно установленной процедуре, кандидат, рекомендованный набсоветом, пройдёт аттестацию в Минобрнауки России, где также представит программу развития университета. После этого пакет документов рассмотрит российское правительство», — рассказали в пресс-службе вуза.
На посту ректора Обабков сменил Виктора Кокшарова, который возглавлял вуз 15 лет. До этого он руководил радиофаком УрФУ, где учатся и работают порядка семи тысяч человек — сравнимо с численностью некоторых университетов. Главным конкурентом Обабкова был Даниил Сандлер — проректор по экономической работе, именно его поддерживал набсовет вуза, председателем которого является основатель ТМК и «Синара» Дмитрий Пумпянский. При этом, знают источники URA.RU, Обабкова поддерживает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. И до назначения Обабкова в мае ио ректора, и после оба встречались неоднократно. «Обабков — основной кандидат на пост ректора, и в Минобрнауки после набсовета уйдет именно его фамилия», — поделился один из собеседников.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!