Силовики ищут виновников появления БПЛА на антипинском НПЗ
Беспилотники на Антпинском НПЗ появились в начале октября 2025 года
Фото: Эдуард Богданов © URA.RU
В правительстве тюменской области рассказали о действиях, последовавших за появлением беспилотников на Антипинском НПЗ в Тюмени — ЧП произошло в октябре. В данный момент все силовые структуры региона переведены на усиленный режим несения службы, сообщили URA.RU в инфоцетре областного правительства.
«В настоящее время силовыми структурами проводится работа по установлению виновников. В результате атаки БПЛА технологический процесс Антипинского НПЗ не нарушен», — рассказали агентству в инфоцентре.
Как ранее сообщало URA.RU, беспилотники обнаружили на АНПЗ вечером 6 октября 2025 года. Это был первый случай появления БПЛА в Тюмени с начала СВО.
