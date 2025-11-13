Логотип РИА URA.RU
Политика

Силовики ищут виновников появления БПЛА на антипинском НПЗ

13 ноября 2025 в 14:31
Беспилотники на Антпинском НПЗ появились в начале октября 2025 года

Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

В правительстве тюменской области рассказали о действиях, последовавших за появлением беспилотников на Антипинском НПЗ в Тюмени — ЧП произошло в октябре. В данный момент все силовые структуры региона переведены на усиленный режим несения службы, сообщили URA.RU в инфоцетре областного правительства.

«В настоящее время силовыми структурами проводится работа по установлению виновников. В результате атаки БПЛА технологический процесс Антипинского НПЗ не нарушен», — рассказали агентству в инфоцентре.

Как ранее сообщало URA.RU, беспилотники обнаружили на АНПЗ вечером 6 октября 2025 года. Это был первый случай появления БПЛА в Тюмени с начала СВО.

