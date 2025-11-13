Силовики ищут виновников появления БПЛА на антипинском НПЗ

Беспилотники на Антпинском НПЗ появились в начале октября 2025 года Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

В правительстве тюменской области рассказали о действиях, последовавших за появлением беспилотников на Антипинском НПЗ в Тюмени — ЧП произошло в октябре. В данный момент все силовые структуры региона переведены на усиленный режим несения службы, сообщили URA.RU в инфоцетре областного правительства.

«В настоящее время силовыми структурами проводится работа по установлению виновников. В результате атаки БПЛА технологический процесс Антипинского НПЗ не нарушен», — рассказали агентству в инфоцентре.