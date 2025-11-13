Тюменские застройщики перевыполнят план, поставленный властями
Темпы строительства помогают региону удерживать лидерство среди регионов РФ
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Тюменская область перевыполнит план жилищного строительства в 2025 году. Об этом на круглом столе девелоперов региона заявил заместитель начальника главного управления строительства Вадим Ряска.
«У нас план на конец года стоит чуть больше 2,3 миллиона квадратов как в многоквартирных домах, так и в индивидуальном жилье. По темпам строительства видим, что план перевыполним и будет сдано около 2,6 миллионов», — отметил он.
Уточняется, что на данный момент девелоперы уже ввели в эксплуатацию 2.1 миллиона жилых квадратов. По словам Ряски, к 2030 году общий жилфонд региона превысит показатель в 38 миллионов квадратов.
Ранее URA.RU рассказало, что у девелоперов региона есть проблемы с продажей построенных квартир. С начала года экспозиция в новостройках сократилась всего на 20%.
