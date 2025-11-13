Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

Тюменские застройщики перевыполнят план, поставленный властями

В Тюменской области к концу года построят 2,6 миллиона квадратных метров жилья
13 ноября 2025 в 14:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Темпы строительства помогают региону удерживать лидерство среди регионов РФ

Темпы строительства помогают региону удерживать лидерство среди регионов РФ

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Тюменская область перевыполнит план жилищного строительства в 2025 году. Об этом на круглом столе девелоперов региона заявил заместитель начальника главного управления строительства Вадим Ряска.

«У нас план на конец года стоит чуть больше 2,3 миллиона квадратов как в многоквартирных домах, так и в индивидуальном жилье. По темпам строительства видим, что план перевыполним и будет сдано около 2,6 миллионов», — отметил он.

Уточняется, что на данный момент девелоперы уже ввели в эксплуатацию 2.1 миллиона жилых квадратов. По словам Ряски, к 2030 году общий жилфонд региона превысит показатель в 38 миллионов квадратов.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказало, что у девелоперов региона есть проблемы с продажей построенных квартир. С начала года экспозиция в новостройках сократилась всего на 20%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал