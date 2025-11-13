ТюмГУ проведет Дни открытых дверей для абитуриентов

Студентов ждут 16 и 23 ноября Фото: Пресс-служба ТюмГУ

Школа перспективных исследований (SAS) 16 ноября ТюмГУ проведет День открытых дверей. Абитуриенты смогут познакомиться с преподавателями, студентами и выпускниками Школы, узнать об инновациях в образовании и направлениях подготовки. Также в программе — экскурсия по зданию, родительское собрание и мини-мероприятия от студенческих клубов. . Информация предоставлена пресс-службой ТюмГУ.

«В рамках Дня открытых дверей потенциальные абитуриенты смогут узнать о навыках, которые развивают в SAS, и познакомиться с внеучебной жизнью студентов», — сообщают в пресс-службе ТюмГУ. На встрече с заместителем директора Анастасией Савельевой абитуриенты узнают об инновациях в образовании, а профессора познакомят с направлениями подготовки. На мини-мероприятиях от студенческих клубов можно будет посетить мастер-классы.

Кроме того, 23 ноября ТюмГУ продолжит встречи с абитуриентами: школьников ждут в Институте социально-гуманитарных наук и в Школе естественных наук. В Институте социально-гуманитарных наук мероприятие пройдет в формате квеста «Тайны СоцГума» и начнется в 11:00 по адресу: ул. Ленина, 23. Для родителей организуют собрание и экскурсию по зданию.

