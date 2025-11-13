ТюмГУ проведет Дни открытых дверей для абитуриентов
Студентов ждут 16 и 23 ноября
Фото: Пресс-служба ТюмГУ
Школа перспективных исследований (SAS) 16 ноября ТюмГУ проведет День открытых дверей. Абитуриенты смогут познакомиться с преподавателями, студентами и выпускниками Школы, узнать об инновациях в образовании и направлениях подготовки. Также в программе — экскурсия по зданию, родительское собрание и мини-мероприятия от студенческих клубов. . Информация предоставлена пресс-службой ТюмГУ.
«В рамках Дня открытых дверей потенциальные абитуриенты смогут узнать о навыках, которые развивают в SAS, и познакомиться с внеучебной жизнью студентов», — сообщают в пресс-службе ТюмГУ. На встрече с заместителем директора Анастасией Савельевой абитуриенты узнают об инновациях в образовании, а профессора познакомят с направлениями подготовки. На мини-мероприятиях от студенческих клубов можно будет посетить мастер-классы.
Кроме того, 23 ноября ТюмГУ продолжит встречи с абитуриентами: школьников ждут в Институте социально-гуманитарных наук и в Школе естественных наук. В Институте социально-гуманитарных наук мероприятие пройдет в формате квеста «Тайны СоцГума» и начнется в 11:00 по адресу: ул. Ленина, 23. Для родителей организуют собрание и экскурсию по зданию.
В Школе естественных наук презентация программ бакалавриата начнется в 10:30 в корпусе по ул. Республики, 9. Абитуриентов ждут лекции и мастер-классы по физике, химии, экологии, биологии и географии, а также возможность сыграть в настольные игры со студентами и принять участие в Международном фестивале географических командных интеллектуальных игр «ГеФест».
