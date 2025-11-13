Тюменские власти рассказали, что будет при угрозе БПЛА
Первый и единственный случай появления беспилотников в Тюмени с начала СВО зафиксировали в октябре
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Тюменские власти сообщили о том, что будет предпринято в случае угрозы атаки бесполотников на территории региона. Информацию URA.RU предоставили в инфоцентре областного правительства.
«Режим беспилотной опасности в регионе будет вводиться при получении сигнала об угрозе атак БПЛА. <...> Население будет оповещено заранее», — ответили URA.RU в информационном центре. Там также отметили, что меры, направленные на защиту региона от атак беспилотников носят закрытый характер.
Как ранее сообщало URA.RU, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы и устанавливают виновников ЧП. Первое появление БПЛА в Тюмени сначала СВО произошло в октябре 2025 — на территории Антипинского НПЗ были обезврежены три летательных аппарата.
