В Тюмени экс-директора завода и главного инженера осудили за взятку

Мужчины получили взятку в размере двух миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени бывший директор завода и главный инженер получили взятку от подрядчика в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В период с мая по декабрь 2024 года заместитель директора завода и главный инженер получили от руководителя подрядной организации взятку в размере двух миллионов рублей за общее покровительство. Подрядчик исполнял контракт по изготовлению транспортировочной тары и комплектующих для завода на сумму более 13 млн рублей»— сообщает прокуратура. Кроме того, главный инженер передал директору завода 200 тысяч рублей за то, чтобы тот не контролировал качество и сроки исполнения обязательств по контракту.

Суд назначил виновным наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафа в два миллиона рублей и лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок три года. На денежные средства и автомобили подсудимых (Mazda и Lexus) наложен арест на общую сумму 5,6 миллионов рублей.

Продолжение после рекламы