Тюменские депутаты обвинили чиновников в пессимизме

«Все пропало, денег мало, кошмар какой. Господа, давайте посмотрим на реальное положение вещей. У нас на душу населения бюджет сейчас 190 тысяч. В Кургане — где-то около 90 тысяч. В Челябинске скорее всего чуть больше 90 тысяч. В Екатеринбурге будет 115 тысысяч примерно. У нас вполне нормально», — заявил депутат Алексей Салмин. «Жить по принципам пессимизма — жить по воле врага», — поддержал коллегу депутат Владимир Ковин.