Тюменские депутаты обвинили чиновников в пессимизме
Парламентарии обсудили проеткт областного бюджета на профильном комитете регпарламента
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Депутаты Тюменской облдумы посчитали доклад главы областного департамента финансов Михаила Таранова чрезмерно пессимистичным. Он рассказывал о трехлетнем проекте бюджета региона на профильном комитете регпарламента.
«Все пропало, денег мало, кошмар какой. Господа, давайте посмотрим на реальное положение вещей. У нас на душу населения бюджет сейчас 190 тысяч. В Кургане — где-то около 90 тысяч. В Челябинске скорее всего чуть больше 90 тысяч. В Екатеринбурге будет 115 тысысяч примерно. У нас вполне нормально», — заявил депутат Алексей Салмин. «Жить по принципам пессимизма — жить по воле врага», — поддержал коллегу депутат Владимир Ковин.
Дефицит бюджета Тюменской области в 2026 году планируется на уровне 35,6 милиардов рублей. Доходы, по плану, составят 253,2 миллиарда, а расходы — 288,8 миллиардов. Ранее URA.RU сообщало, что областная столица в 2026 году снизит расходы по нескольким направлениям.
