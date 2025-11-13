Первый мост планируют построить в 2028–2032 годах Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени планируют построить четыре новых моста через Туру — три автомобильных и один велопешеходный. Два сооружения расположат в районе ДОКа, одно — у Речного порта. Последний мост возведут на Лесобазе. Где и когда построят новые переправы — в материале URA.RU.

Автомобильные мосты

Мост с путепроводом разместят через улицы Щербакова, 2-я Луговая — до Коммунистической. Сейчас выполнены инженерные изыскания, разрабатывается техническая часть дороги. Закончить проект и получить заключение госэкспертизы планируют в четвертом квартале 2026 года, а строительные работы запланированы на 2028-2032 годы. Под изъятие попали 85 участков и построек.

Работы по второму — от Салаирского тракта до Томской, запланированы на 2031–2035 годы. Проект магистрали от тракта пока не разрабатывался.

Еще один мост через Туру появится на Лесобазе. Он расположится в створе улиц Западносибирская — Константина Заслонова — Дачная и будет вести на Мыс. Согласно генплану, его возведут до 2040 года. Точные сроки строительства неизвестны.

Пешеходный мост

Велопешеходный мост проектируют два застройщика — «Страна Девелопмент» и «Брусника». Его протяженность составит 505 метров. Расположится сооружение между улицами Челюскинцев и Профсоюзная, соединив центр города с Зарекой. Завершить проект компании планируют до конца года, после чего его реализацией займется администрация. Конкретные сроки не уточняются. Среди вариантов велопешеходного моста были разводной мост, «Дощаник» и «Морской узел».