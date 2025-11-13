Логотип РИА URA.RU
Кричат и угрожают: тюменка показала, как обращаются с детьми в частном тюменском детсаду

В частном детсаде «Маленькая страна» в Тюмени на детей кричат и не дают хлеба
13 ноября 2025 в 16:10
Закулисье частного сада попало на видео (архивное фото)

Закулисье частного сада попало на видео (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени разгорелся скандал вокруг частного детского сада «Маленькая страна» в микрорайоне Комарово. Девушка, пришедшая на пробный рабочий день, засняла и выложила в Сеть как местные воспитатели обращаются с детьми: на малышей кричат, силой укладывают спать и жалеют им хлеба. Кадры распространяются по социальным сетям и на сайтах отзовиков.

«Маленькая страна издевательств и ужасного отношения к детям. Если хотите, чтобы вашего ребенка кидали, швыряли, тыкали в тарелку и разговаривали как с зеком, то вам сюда», — такой отзыв на детский сад появился на сервисе «Дубльгис».

То, как обращаются с детьми в учреждении, стало достоянием общественности после того, как видео из сада в Сеть выложила тюменка, пришедшая туда на пробный рабочий день. На кадрах, записанных девушкой можно увидеть, как заведующая и персонал грубо обращаются с воспитанниками.

К примеру, одной девочке, отказывавшейся есть, криком угрожали, что пожалуются ее маме и поставят ребенку укол. Другого малыша также на повышенных тонах и силой укладывали спать. 

«В саду нормально толкнуть ребенка, дать ему оплеуху. Кормят детей водой, картошкой и рисом — это называется суп. Дети не наедаются и просят хлеба», — говорит на видео его автор. При этом далее следуют кадры, как дети просят тот самый хлеб, а им отказывают, говоря, что «Они уже весь хлеб съели».

По словам девушки, снявшей видео, месяц в «Маленькой стране» обходится родителям детей в 35 000 рублей. Получить комментарий от владелицы учреждения не удалось: в саду ее не оказалось, журналисту обещали передать информацию и перезвонить. На момент публикации на связь с агентством никто не вышел.

