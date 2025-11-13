Стало известно, когда в Тюмени откроется новый бесплатный каток
Бесплатный каток на пруду Утином откроется в следующем году
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В январе 2026 года на пруду Утином в Тюмени появятся бесплатный каток. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городской администрации.
«Новый каток на пруду Утином откроется предположительно в январе. Зимняя горка на территории водоема появится уже в декабре», — сообщили в администрации.
По информации мэрии, точный размер катка будет определен после того, как установится крепкий лед. Ранее стало известно, что в Тюмени выбрали логотип для нового катка «Сердце Тюмени, который будет располагаться на территории зимнего парка развлечений в Комарово парке. Маскотом нового объекта стал комар.
