Общество

Стало известно, когда в Тюмени откроется новый бесплатный каток

13 ноября 2025 в 15:00
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В январе 2026 года на пруду Утином в Тюмени появятся бесплатный каток. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городской администрации.

«Новый каток на пруду Утином откроется предположительно в январе. Зимняя горка на территории водоема появится уже в декабре», — сообщили в администрации.

По информации мэрии, точный размер катка будет определен после того, как установится крепкий лед. Ранее стало известно, что в Тюмени выбрали логотип для нового катка «Сердце Тюмени, который будет располагаться на территории зимнего парка развлечений в Комарово парке. Маскотом нового объекта стал комар.

