Стало известно, когда в Тюмени откроется новый бесплатный каток

Бесплатный каток на пруду Утином откроется в следующем году Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В январе 2026 года на пруду Утином в Тюмени появятся бесплатный каток. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городской администрации.

«Новый каток на пруду Утином откроется предположительно в январе. Зимняя горка на территории водоема появится уже в декабре», — сообщили в администрации.