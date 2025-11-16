Орнитологи призывают пермяков подкармливать птиц правильно

Синицы прилетают в города за едой Фото: Роман Наумов © URA.RU

Зимой в городах принято подкармливать птиц, которым не хватает еды. В Пермском орнитологическом сообществе поддерживают инициативу жителей в оборудовании кормушек. Но подчеркивают, что кормить птиц надо правильно, чтобы не навредить им. Более того, именно кормить пернатых не стоит, нужно лишь подкармливать. Иначе, птицы привыкнут к изобилию и перестанут сами добывать еду.

Что положить в кормушку

Семена подсолнечника орнитологи называют самым универсальным кормом. К ним можно добавить овес, просо, а также более дорогие, но ценные в пищевом отношении льняное, конопляное семя и орехи.

Хлеб — нравится почти всем птицам. Использовать лучше пшеничный, слегка подсушенный хлеб. Но есть проблема — он быстро портится и загрязняет кормушку. Поэтому добавлять его стоит лишь иногда, как дополнительное лакомство.

Сало и мясо любят синицы, дятлы и поползни. Важно — оно не должно быть соленым. И класть в кормушку его не надо. Кусочки сала просто подвешивают на ветвях деревьев при помощи бечевки.

Птичий пирог. Это VIP-угощение для синиц. Рецепт прост: в глубокую сковороду кладут кусочки несоленого сала, растапливают и всыпают смесь семян подсолнечника, плотных овсяных хлопьев, семян арбуза и дыни, кусочков сухофруктов и дробленых орехов.

Что нельзя класть в кормушку

Кормушку надо чистить постоянно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU





Птицам ни в коем случае нельзя соленое, копченое, с чесноком, перцем и другими специями. Это смертельно опасные для них продукты. Поэтому никаких снеков в кормушки складывать нельзя. Соленые орешки и арахис, чипсы, сухарики со специями, соленые фисташки — все это под строгим запретом. Также запрещены жареное, сдоба, консервы, копчености и, конечно, испорченные, заплесневевшие продукты.

Режим питания

Режим питания важен не только для человека. Если вы начали подкармливать птиц, то продолжайте. И делайте это регулярно. Рекомендуется наполнять кормушки один или два раза в день. Вечером, или вечером и утром, примерно в одно и то же время. «Пустая кормушка большую часть суток — не преступление, а приучение птиц к определенному режиму подкормок, который заставит их посвятить день самостоятельному поиску пропитания», — поясняют орнитологи.

Кормушка — рассадник заразы?

Чтобы кормушка не стала источником инфекции для самих птиц, а также не превратилась в мусорку во дворе или парке, которая привлечет крыс, ее надо просто чистить. Примерно раз в неделю или по мере необходимости, кормушку нужно очищать от шелухи, птичьего помета и снега. Помните, если вы положили туда хлеб — то очень быстро размокнет и испортится. Поэтому его остатки убрать стоит в тот же день.

Утки и голуби

Голубь сам себе найдет еду Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU





Голубей вообще не обязательно подкармливать, говорят орнитологи. Они в городе сами прекрасно находят пищу. Но, если очень хочется, то знайте, что голуби легко проглатывают любое зерно (ячмень, пшеницу, овес, дробленую кукурузу). Наиболее полезной пищей для них считается ячмень. «Голуби образуют в городе крупные стаи. Регулярные подкормки привлекают новых птиц и увеличивают выживаемость птенцов, в результате чего стаи становятся поистине гигантскими и начинают причинять неудобства людям. Площадка, выбранная для кормления, а также участки под проводами вокруг нее и даже ветровые стекла припаркованных вблизи машин быстро покроются пометом», — предупреждают специалисты.