Общество

ЖКХ и Городская среда

Жители Березников остались без электричества

16 ноября 2025 в 09:29
В Березниках произошло массовое отключение электроэнергии

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В нескольких районах Березников (Пермский край) произошло отключение электроэнергии, предположительно из-за сильного снегопада. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

«Жители нескольких районов Березников столкнулись с отключением электричества. По сообщениям горожан, без света остались Новожилово, Николаев Посад, Чкалово, Нартовка, Зырянка и Пыскор», — передает telegram-канал «Слуховой анализатор».

По предварительной информации, причиной аварии стал сильный снегопад, который продолжается продолжительное время и привел к обледенению проводов. На опубликованных горожанами фотографиях видна наклонившаяся опора ЛЭП и провода, покрытые слоем льда.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Березниковского городского округа. Ответ ожидается. 

