Школьный конфликт в Березниках завершился мировым соглашением о компенсации
Школьник ударил товарища в живот
В Пермском крае суд утвердил мировое соглашение между семьями школьников, чей конфликт закончился тяжелой травмой — разрывом селезенки. С материалами дела знакомит Березниковский городской суд.
«В Березниках школьный конфликт завершился мировым соглашением. Инцидент произошел 1 октября 2024 года, когда во время ссоры один подросток ударил другого кулаком в живот, что привело к разрыву селезенки. Мать пострадавшего школьника обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей с матери виновного. В ходе судебного разбирательства стороны пришли к компромиссу: ответчик добровольно выплатит 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, а истец откажется от первоначальных требований», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
Березниковский городской суд утвердил достигнутое соглашение, признав его соответствующим законодательству. Производство по делу прекращено.
В Пермском крае не впервые рассматривают судебные иски, связанные с травмами детей. Ранее в Перми суд удовлетворил иск матери пятилетнего ребенка, получившего травму живота в детском саду — Пермский краевой суд постановил выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн рублей. В отличие от того случая, в Березниках стороны конфликта пришли к мировому соглашению.
