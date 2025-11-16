Школьный конфликт в Березниках завершился мировым соглашением о компенсации

«В Березниках школьный конфликт завершился мировым соглашением. Инцидент произошел 1 октября 2024 года, когда во время ссоры один подросток ударил другого кулаком в живот, что привело к разрыву селезенки. Мать пострадавшего школьника обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей с матери виновного. В ходе судебного разбирательства стороны пришли к компромиссу: ответчик добровольно выплатит 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, а истец откажется от первоначальных требований», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».