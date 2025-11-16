Пермский край накрыло холодным фронтом

Снег и дождь продолжатся приблизительно до середины дня Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пермском крае в воскресенье, 16 ноября, в связи с выходом циклона и связанного с ним холодного фронта пройдут осадки, а столбики термометров не поднимутся выше -2 градусов. Таким прогнозом поделились специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«Выпадение осадков в виде снега и дождя продолжится приблизительно до середины дня. Затем под влиянием промежуточного гребня антициклона вероятны прояснения. Днем Пермский край полностью окажется в холодной воздушной массе, а температура воздуха опустится до -2…-7 градусов. Ветер будет юго-западным с порывами до 15 м/с», — указано в telegram-канале метеорологов.