Старейший пермский банкир Людмила Саранская покинула свой пост

Людмила Саранская, которая с 1990 года возглавляла акционерный коммерческий банк «Пермь», ушла с должности. Теперь обязанности председателя правления в организации исполняет Александр Утятников. Соответствующие изменения внесены в базу «СПАРК-Интерфакс».

«На посту председателя правления пермского отделения АКБ Саранскую сменил Утятников. Он приступил к своим обязанностям в качестве и.о. 12 ноября 2025 года», — на опубликованные данные первым обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье».

Банк «Пермь» основали 13 ноября 1990 года на базе Ленинградского отделения Госбанка СССР. Именно там в 1980 году Саранская начала свою карьеру в банковской среде. Она в 1996 году вошла в совет директоров отделения «Пермь».