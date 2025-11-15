Пермякам назвали городскую школу с самым большим количеством учеников

В Перми выявлено заведение с наибольшим числом учащихся — химико-технологическая школа «СинТез». По данным департамента образования городской мэрии, здесь обучаются 3,6 тысячи детей.

Журналисты отмечают, что каждая из лидирующих школ использует несколько зданий для учебного процесса. Среди организаций с наименьшим числом учащихся — школа-интернат №85 на Крохалева (358 учеников), Экономическая школа №145 на Карпинского (387 учеников) и школа №45 в Левшино (485 учеников).