Общество

Образование

Пермякам назвали городскую школу с самым большим количеством учеников

В самой большой пермской школе обучаются порядка 3,6 тысячи детей
16 ноября 2025 в 02:12
Одна из пермских школ уверенно лидирует в списке самых больших учреждений образования

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми выявлено заведение с наибольшим числом учащихся — химико-технологическая школа «СинТез». По данным департамента образования городской мэрии, здесь обучаются 3,6 тысячи детей.

«Самой „густонаселенной“ стала школа „СинТез“ — 3,6 тысячи учеников. В число лидеров также попала школа „Флагман“ (3,5 тысячи учеников) и школа дизайна „Точка“ (3,4 тысячи учеников)», — рейтинг учебных заведений подготовил портал v-kurse.ru.

Журналисты отмечают, что каждая из лидирующих школ использует несколько зданий для учебного процесса. Среди организаций с наименьшим числом учащихся — школа-интернат №85 на Крохалева (358 учеников), Экономическая школа №145 на Карпинского (387 учеников) и школа №45 в Левшино (485 учеников).

