Пермяк проснулся рядом с трупом собутыльника и получил 9 лет за пьяную драку

Суд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы за убийство собутыльника Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае 36-летний мужчина проснулся рядом с трупом собутыльника — суд назначил ему 9 лет колонии за смертельную пьяную драку, которая произошла после требования налить алкоголь. С материалами дела знакомит Кунгурский городской суд.

«Кунгурский городской суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, избившему до смерти своего собутыльника. Как установило следствие, в ночь на 25 июля 2025 года в одной из деревень Кунгурского округа мужчины распивали спиртное. Ночью между ними произошел конфликт, когда потерпевший потребовал налить ему еще алкоголя. Находясь в сильном опьянении, подсудимый нанес собутыльнику множественные удары руками и ногами по голове и телу, после чего лег спать. Утром он обнаружил, что потерпевший мертв, и вызвал скорую помощь», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

