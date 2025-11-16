Логотип РИА URA.RU
Пермяк проснулся рядом с трупом собутыльника и получил 9 лет за пьяную драку

Суд приговорил жителя Кунгура к 9 годам за избиение до смерти собутыльника
16 ноября 2025 в 11:31
Суд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы за убийство собутыльника

Суд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы за убийство собутыльника

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае 36-летний мужчина проснулся рядом с трупом собутыльника — суд назначил ему 9 лет колонии за смертельную пьяную драку, которая произошла после требования налить алкоголь. С  материалами дела знакомит Кунгурский городской суд. 

«Кунгурский городской суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, избившему до смерти своего собутыльника. Как установило следствие, в ночь на 25 июля 2025 года в одной из деревень Кунгурского округа мужчины распивали спиртное. Ночью между ними произошел конфликт, когда потерпевший потребовал налить ему еще алкоголя. Находясь в сильном опьянении, подсудимый нанес собутыльнику множественные удары руками и ногами по голове и телу, после чего лег спать. Утром он обнаружил, что потерпевший мертв, и вызвал скорую помощь», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Кизеле 38-летний местный житель ограбил знакомого, применив перцовый баллончик: после отказа дать деньги он распылил баллончик в глаза потерпевшего, ударил его и похитил более тысячи рублей. Суд приговорил грабителя к четырем годам колонии строгого режима.

