Фидан: мирные переговоры по Украине уже возможны в Турции
Турция претендует на статус новой площадки для переговоров по украинскому кризису
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Существует вероятность того, что в скором времени состоится новый раунд мирных переговоров по Украине. При этом одной из возможных площадок для их проведения рассматривается Турция. С таким заявлением выступил руководитель МИД республики Хакан Фидан.
«Появится ли в ближайшее время стол для мирных переговоров [по Украине] в Турции? Сейчас мы в это верим. <...> Это может произойти где-то в другом месте, но я убежден, что пришла пора для мира», — сказал Фидан в эфире телеканала A Haber.
Ранее турецкие власти уже высказывали готовность выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Анкара продолжает выражать надежду на организацию встречи на высшем уровне. В Турции отмечают, что благодаря усилиям страны уже состоялось несколько раундов переговоров, которые позволили достичь определенных договоренностей, включая обмены военнопленными.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
