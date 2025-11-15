Фидан: мирные переговоры по Украине уже возможны в Турции

Турция претендует на статус новой площадки для переговоров по украинскому кризису Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Существует вероятность того, что в скором времени состоится новый раунд мирных переговоров по Украине. При этом одной из возможных площадок для их проведения рассматривается Турция. С таким заявлением выступил руководитель МИД республики Хакан Фидан.

«Появится ли в ближайшее время стол для мирных переговоров [по Украине] в Турции? Сейчас мы в это верим. <...> Это может произойти где-то в другом месте, но я убежден, что пришла пора для мира», — сказал Фидан в эфире телеканала A Haber.