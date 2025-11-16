В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменен Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Режим беспилотной опасности в Пермском крае, введенный утром 16 ноября, был отменен в тот же день днем. Об этом сообщило региональное министерство территориальной безопасности.

«В Пермском крае снят режим беспилотной опасности в 12:00», — говорится в telegram-канале министерства. Ограничения действовали с 4:00.