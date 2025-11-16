В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности
16 ноября 2025 в 12:40
Режим беспилотной опасности отменен
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Режим беспилотной опасности в Пермском крае, введенный утром 16 ноября, был отменен в тот же день днем. Об этом сообщило региональное министерство территориальной безопасности.
«В Пермском крае снят режим беспилотной опасности в 12:00», — говорится в telegram-канале министерства. Ограничения действовали с 4:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье третий день подряд объявляют режим беспилотной опасности. В крае приняли запрет на распространение информации про украинские дроны.
