В пермской тушеной свинине обнаружено мясо птицы

В Пермском крае предприниматель из Кунгура произвел тушеную свинину с добавлением мяса птицы, нарушив ветеринарные требования. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В Пермском крае выявлено нарушение ветеринарных требований при производстве мясной продукции. Индивидуальный предприниматель из Кунгура Братанов Р.А. изготовил тушеную свинину, использовав при этом мясо птицы и свинину. Использование сырья другого биологического вида не позволяет достоверно подтвердить его ветеринарно-санитарную безопасность и эпизоотическое благополучие мест происхождения», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.

Партия продукции весом 7.5 кг была произведена 27 октября и продана для реализации населению предпринимателю Ощепкову О.Е. Нарушение выявили во время контрольных мероприятий. Россельхознадзор направил предостережение производителю и внес информацию о нарушении в федеральную систему ветеринарного контроля.

