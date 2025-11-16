В пермской тушеной свинине обнаружено мясо птицы
Предприниматель добавлял курятину в тушеную свинину
В Пермском крае предприниматель из Кунгура произвел тушеную свинину с добавлением мяса птицы, нарушив ветеринарные требования. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«В Пермском крае выявлено нарушение ветеринарных требований при производстве мясной продукции. Индивидуальный предприниматель из Кунгура Братанов Р.А. изготовил тушеную свинину, использовав при этом мясо птицы и свинину. Использование сырья другого биологического вида не позволяет достоверно подтвердить его ветеринарно-санитарную безопасность и эпизоотическое благополучие мест происхождения», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.
Партия продукции весом 7.5 кг была произведена 27 октября и продана для реализации населению предпринимателю Ощепкову О.Е. Нарушение выявили во время контрольных мероприятий. Россельхознадзор направил предостережение производителю и внес информацию о нарушении в федеральную систему ветеринарного контроля.
Ранее URA.RU рассказывало, чтов поселке Октябрьский Пермского края продавали почти две тонны мясной и рыбной продукции неизвестного происхождения. Товар хранился на улице без холодильников, а на упаковках отсутствовала информация о производителе и сроках годности.
