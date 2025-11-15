Пермячка провела несколько дней в другой семье Фото: телеканал «Ю»

На телеканале «Ю» вышел выпуск телевизионного проекта «Чадо из ада», главной героиней которого стала 17-летняя пермячка Екатерина Лунегова. Девушка с ранних лет участвует в семейном цирковом шоу, но в последнее время настаивает на дорогостоящем авторском проекте.

«Катя из Перми с детства выступает в семейном цирковом шоу Лунеговых, удивляет зрителей своими номерами и бьет рекорды. И все эти достижения, по мнению Кати, должны оплачиваться ее родителями», — указано в описании 10 серии шестого сезона на сайте канала.

Родители Екатерины обратились в программу, поскольку не смогли самостоятельно найти общий язык с дочерью. Конфликт возник из-за того, что девушка попросила у них 20 млн рублей для создания собственного шоу за границей.

В рамках проекта пермячка четыре дня провела в многодетной семье из города Торопец Тверской области — без мобильного телефона и денежных средств. Телевизионный выпуск уже показывали на экранах.

