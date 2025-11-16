Логотип РИА URA.RU
Громкая музыка днем обошлась жителю Пермского края в две тысячи рублей

В Прикамье суд оштрафовал любителя громкой музыки из-за жалоб соседей
16 ноября 2025 в 13:36
Громкая музыка нарушала покой соседей

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Частинского округа (Пермский край) оштрафован на две тысячи рублей за громкое прослушивание музыки днем, нарушившее покой соседей. С материалами дела знакомит Большесосновский районный суд. 

«Мировой судья оштрафовал жителя Частинского округа за нарушение тишины в дневное время. Как установил суд, 21 июля 2025 года в период с 13:00 до 15:00 мужчина громко слушал музыку через звуковоспроизводящее устройство, чем нарушил покой соседей», — указано на странице суда во «ВКонтакте».

Протокол об административном правонарушении был составлен по части 1 статьи 7.2.1 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях» (нарушение тишины и покоя граждан в дневное время). Мужчина полностью признал свою вину и согласился с протоколом. Суд вынес постановление о назначении нарушителю административного штрафа в размере двух тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми закрыли банный комплекс из-за шумных вечеринок. База отдыха Green Hill находилась на территории одного из СНТ в микрорайоне Южный.

