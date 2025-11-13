Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

Зеленский ввел санкции против соратников после коррупционного скандала

13 ноября 2025 в 14:39
Зеленский ввел санкции, которые будут действовать в течение трех лет

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против двух бизнесменов — Тимура Миндича и Александра Цукермана. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана», — говорится в сообщении. Оба фигуранта дела имеют гражданство Израиля и связаны с делом о коррупции в «Энергоатоме».

Санкции предусматривают ряд серьезных ограничений для бизнесменов:

  • блокировка активов;
  • запрет на вывод капиталов из Украины;
  • прекращение торговых операций и транзита;
  • запрет на участие в приватизации и аренде госимущества;
  • запрет на использование радиочастотного спектра;
  • ограничение услуг электронных коммуникаций;
  • запрет на приобретение земельных участков и участие в публичных закупках.
Санкции будут действовать в течение трех лет, однако отдельные ограничения могут быть введены на бессрочный период. МИД Украины должен проинформировать Евросоюз, США и другие государства о введенных санкциях. Цель — добиться согласования аналогичных мер на международном уровне.

В сфере энергетики на Украине развернулся крупный коррупционный скандал. В его эпицентре — бизнесмен Тимур Миндич, который считается близким другом президента Владимира Зеленского и известен как его «кошелек». В деле фигурируют семь человек. Украинские СМИ сообщают, что подозреваемые разработали схему для получения взяток от поставщиков компании «Энергоатом». В настоящее время некоторые из обвиняемых задержаны, тогда как Тимур Миндич и Александр Цукерман покинули территорию страны. Последствия скандала — отставка министра юстиции и обострение политического кризиса в государстве. Кроме того, у западных партнеров возникли сомнения относительно продолжения оказания помощи Украине.

