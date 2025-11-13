Зеленский ввел санкции против соратников после коррупционного скандала

Зеленский ввел санкции, которые будут действовать в течение трех лет Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против двух бизнесменов — Тимура Миндича и Александра Цукермана. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана», — говорится в сообщении. Оба фигуранта дела имеют гражданство Израиля и связаны с делом о коррупции в «Энергоатоме».

Санкции предусматривают ряд серьезных ограничений для бизнесменов:

блокировка активов;

запрет на вывод капиталов из Украины;

прекращение торговых операций и транзита;

запрет на участие в приватизации и аренде госимущества;

запрет на использование радиочастотного спектра;

ограничение услуг электронных коммуникаций;

запрет на приобретение земельных участков и участие в публичных закупках.

Санкции будут действовать в течение трех лет, однако отдельные ограничения могут быть введены на бессрочный период. МИД Украины должен проинформировать Евросоюз, США и другие государства о введенных санкциях. Цель — добиться согласования аналогичных мер на международном уровне.