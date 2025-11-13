Цены на огурцы, помидоры и маргарин взлетели в Свердловской области
Огурцы стали стоить в среднем 153 рубля
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Свердловской области огурцы, помидоры и маргарин подорожали заметнее всего за пять дней. Актуальную аналитику опубликовал Свердловскстат.
В период с 5 по 10 ноября огурцы подорожали на 5,65% — до 153,25 рубля за килограмм в среднем. Помидоры стали дороже на 2,32%, их средняя цена составила 220,23 рубля вместо 215,22 рубля. Также подорожал маргарин — до 294,85 рубля в среднем (1,78%).
Колбаса вареная подешевела до 547,90 рубля (-2,13%). Сосиски стали дешевле на 1,19%, их в среднем продавали за 584,18 рубля. Чай черный стал стоить 1386,33 рубля за килограмм в среднем (-0,58%).
