Цены на огурцы, помидоры и маргарин взлетели в Свердловской области

Огурцы стали стоить в среднем 153 рубля Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области огурцы, помидоры и маргарин подорожали заметнее всего за пять дней. Актуальную аналитику опубликовал Свердловскстат.

В период с 5 по 10 ноября огурцы подорожали на 5,65% — до 153,25 рубля за килограмм в среднем. Помидоры стали дороже на 2,32%, их средняя цена составила 220,23 рубля вместо 215,22 рубля. Также подорожал маргарин — до 294,85 рубля в среднем (1,78%).