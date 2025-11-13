Экс-актрису ТНТ из Екатеринбурга требуют приговорить к девяти годам колонии

Троянову обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Гособвинение просит заочно приговорить екатеринбургскую актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) к девяти годам колонии. С требованием выступила прокурор Светлана Тарасова во втором Западном окружном военном суде.

«Прошу признать Троянову виновной и заочно назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей, а также запретить администрировать сайты в сети Интернет на пять лет», — передает ТАСС слова Тарасовой.

Актрису обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Сейчас она находится за пределами РФ.

Ранее в отношении Трояновой были возбуждены два административных производства за несоблюдение закона об иноагентах, по которым ей могут назначить штрафы до 100 тысяч рублей. Кроме того, Мосгорсуд ранее заочно арестовал актрису по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Подробнее о том, кто такая Троянова, — в материале URA.RU.