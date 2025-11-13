Свердловский медик, совершившая суицид, была жертвой мошенников
Медика на крупную сумму обманули мошенники
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Марина Ш. — медик-лаборант из Асбеста, покончившая с собой, была жертвой мошенников. О событиях, которые произошли в жизни женщины незадолго до трагедии, URA.RU рассказали ее коллеги.
«На Марину вышли аферисты и убедили ее продать все, что было. Нам она ничего не рассказывала, говорят, об этом не знали даже родные. Но сейчас об этом стало известно», — объяснили знакомые медика.
Тело Марины было найдено около базы «Бодрость» под Асбестом. По неподтвержденной информации, при ней была предсмертная записка. Ее содержание не раскрывается. Женщине было 37 лет, у нее остался 14-летний сын. Раньше она работала в больнице Асбеста, потом перевелась в медсанчасть города Заречного. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.
