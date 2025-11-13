Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» перебросил новые огнеметы «Солнцепек» в зону СВО. Видео

«Уралвагонзавод» передал в зону СВО партию «Солнцепеков» с броней от БПЛА
13 ноября 2025 в 16:05
ТОС-1А «Солнцепек» использует термобарические боеприпасы (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Концерн «Уралвагонзавод» поставил в российскую армию партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», оснащенных модернизированным комплексом защиты от беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Модернизация системы проведена с учетом опыта боевого применения. «Применение в ходе боевых действий — это наиболее эффективный шаг к совершенствованию, которое мы ведем непрерывно. Наша основная цель — это повысить эффективность ТОС в условиях возникающих современных угроз. Инженеры и конструкторы Концерна постоянно совершенствуют „Солнцепек“, повышая его характеристики», — отметил заместитель генерального директора по спецтехнике концерна Дмитрий Семизоров. 

Машины базируются на шасси танка Т-72 и уже доказали свою эффективность в зоне специальной военной операции, уничтожая опорные пункты, пункты управления, живую силу и бронетехнику противника.

Кроме того, заканчиваются испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80 — в ней улучшены дальность, точность и автоматизация процессов. ТОС-1А остается одним из наиболее эффективных образцов современного российского вооружения, не имеющим прямых аналогов.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», относящаяся к реактивным системам залпового огня (РСЗО), используется в Вооруженных Силах РФ в составе войск радиационной, химической и биологической защиты. Основное назначение системы — обеспечение огневой поддержки военных подразделений, а также уничтожение легкобронированной техники, разрушение зданий, ликвидация живой силы противника как на открытой местности, так и в фортификационных сооружениях. Для ведения огня система использует неуправляемые реактивные снаряды, оснащенные термобарическими и зажигательными зарядами.

Спецоперация РФ на Украине

