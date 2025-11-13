«Уралвагонзавод» перебросил новые огнеметы «Солнцепек» в зону СВО. Видео
ТОС-1А «Солнцепек» использует термобарические боеприпасы (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Концерн «Уралвагонзавод» поставил в российскую армию партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», оснащенных модернизированным комплексом защиты от беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Модернизация системы проведена с учетом опыта боевого применения. «Применение в ходе боевых действий — это наиболее эффективный шаг к совершенствованию, которое мы ведем непрерывно. Наша основная цель — это повысить эффективность ТОС в условиях возникающих современных угроз. Инженеры и конструкторы Концерна постоянно совершенствуют „Солнцепек“, повышая его характеристики», — отметил заместитель генерального директора по спецтехнике концерна Дмитрий Семизоров.
Машины базируются на шасси танка Т-72 и уже доказали свою эффективность в зоне специальной военной операции, уничтожая опорные пункты, пункты управления, живую силу и бронетехнику противника.
Кроме того, заканчиваются испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80 — в ней улучшены дальность, точность и автоматизация процессов. ТОС-1А остается одним из наиболее эффективных образцов современного российского вооружения, не имеющим прямых аналогов.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», относящаяся к реактивным системам залпового огня (РСЗО), используется в Вооруженных Силах РФ в составе войск радиационной, химической и биологической защиты. Основное назначение системы — обеспечение огневой поддержки военных подразделений, а также уничтожение легкобронированной техники, разрушение зданий, ликвидация живой силы противника как на открытой местности, так и в фортификационных сооружениях. Для ведения огня система использует неуправляемые реактивные снаряды, оснащенные термобарическими и зажигательными зарядами.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
