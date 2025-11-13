Силовики продолжают расследование громкого конфликта Фото: Размик Закарян © URA.RU

После стрельбы возле кафе в Березовском (Свердловская область) арестовали пятерых обвиняемых, шестой участник потасовки находится в розыске. При этом мужчина, на которого фигуранты указывают как на зачинщика, проходит по делу в качестве потерпевшего. Подробности скандальной потасовки — в материале URA.RU.

Ссора случилась в ночь на 11 октября. Как следует из материалов дела (есть в распоряжении URA.RU), Николай Фоос, Александр Черепанов, Павел Язовских и Вячеслав Арутюнян подъехали к заведению «Панда», чтобы купить напитки, в том числе спиртное. В какой-то момент Арутюнян вышел покурить с Черепановым, но к ним подошли шесть мужчин, в числе которых был Ринат Парфилов. Последний, по словам Арутюняна, начал избивать Черепанова, позже к издевательствам присоединились остальные.

Арутюнян пытался помочь другу, но не мог. Затем он увидел лежащий на земле травматический пистолет и выстрелил в воздух, чтобы отпугнуть оппонентов. От его товарища отстали — хулиганы разбежались. После этого из заведения вышли Фоос и Язовских, компания направилась к машинам, чтобы уехать. Но на них вновь напали оппоненты, Арутюнян, получив несколько выстрелов, отбежал. Его друга — Черепанова — повалили на землю и стали избивать.

Вячеслав, увидев, что над его другом столпились трое, а один из них производит выстрелы, побежал на помощь. По пути Арутюнян получил еще одну пулю, в ответ он тоже выстрелил в обидчика. Им оказался Кирилл Латников. Арутюняну и его друзьям удалось сесть в автомобиль, тогда Вячеслав узнал, что Черепанов получил ножевое ранение.

Через пять дней после потасовки силовики задержали Фооса, Арутюняна, Черепанова, Латникова и Кирилла Боргера. Им вменили статьи о хулиганстве и покушении на убийство. Всех поместили в следственный изолятор №1 Екатеринбурга. Вячеслав вину не признал и обжаловал арест.

«Если бы вы видели полное видео, то вам стало бы понятно, что я ни на кого не нападал. Нас еще в школе учили не бросать в беде товарища. Я не сделал ни одного агрессивного выстрела или шага. В меня стреляли, я отстреливался. У меня была возможность стрелять дальше, но я этого не делал. Намерений убить кого-то или причинить урон у меня не было. Оружие я подобрал во время конфликта, оно не мое. Наша компания была трезвой, мы защищались. Что нам нужно было сделать, умереть? Я защищал друга, который лежал в луже крови. А сейчас мы сидим в СИЗО, раненые, но другие [зачинщики конфликта] — на свободе, они могут ходить и оказывать давление на свидетелей. Черепанова — ударили ножом — он хулиган, Фоос — получил ранение — тоже хулиган», — заявил Арутюнян в апелляции.

Защита намерена доказывать, что Арутюнян действовал в рамках самообороны. «Из видеозаписи с очевидностью следует, что Арутюнян, Фоос, Черепанов не совершили ни одного нападающего действия. Напротив, именно Парфилов является зачинщиком конфликта, а Латников нападает и начинает стрелять из пистолета в спину Арутюняна и Черепанова. Как результат, два пулевых ранения в спину и бок у Арутюняна и одно ранение в спину Черепанова. Далее, Латников начинает стрелять в голову лежащему на асфальте Черепанову. В этот момент раненый Арутюнян подбегает, чтобы спасти своего друга Черепанова. Латников и Арутюнян обмениваются выстрелами. В результате Черепанов остался жив, что самое главное. Позиция обвинения, что здесь хулиганский мотив, а не мотив защиты себя и своих близких, не выдерживает никакой критики. Арутюнян намерен доказывать свою невиновность до конца», — добавил его адвокат Георгий Краснов.

Судья отказалась отпустить Вячеслава на свободу. Он остается в СИЗО-1. Парфилов после дачи показаний остался в статусе потерпевшего. Официальных комментариев от силовиков нет.