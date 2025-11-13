Власти Пермского края раскрыли подробности набор резервистов

Резервисты пройдут подготовку в учебном центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае с ноября 2025 года проходит набор резервистов. Об этом URA.RU рассказали в министерстве территориальной безопасности края. Резервисты будут проходить службу на «критически важных и иных объектах жизнеобеспечения региона» и не будут направляться в зону СВО, подчеркнули в ведомстве.

«Прикамье вошло в число регионов, где с начала ноября ведется работа по набору резервистов для обеспечения защиты критически важных и иных объектов жизнеобеспечения региона. К сборам резервистов привлекают на срок не более, чем два месяца в году. В зону проведения СВО резервисты направляться не будут», — отметили в минтербезопасности Пермского края.

В ряды резервистов будут включать граждан в возрасте от 18 до 52 лет, ранее проходивших службу в армии. Гражданам, которые желают войти в число резервистов, необходимо подать заявление в военный комиссариат по месту жительства и заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ. Подготовку резервистов будет проходить в учебном центре, а затем направлены для выполнения задач в пределах Пермского края. Речь идет о защите объектов промышленности и ТЭК региона от угроз с использованием беспилотных воздушных судов, добавили в ведомстве.

