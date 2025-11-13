ЧОП наказали за оставление пермских студентов общежитий без охраны

Это привело к нарушению требований антитеррористической защищенности объектов и создало угрозу безопасности обучающихся Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермское управление УФАС внесло информацию о частной охранной организации в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для этого послужили результаты проверки, которая выявила нарушения со стороны компании при исполнении контракта на охрану студенческих общежитий.

«С 2024 по 2025 год бюджетное учреждение „Управление общежитиями СПО ПК“ организовало конкурс на предоставление охранных услуг для ряда студенческих общежитий. По итогам конкурса был подписан контракт с ООО „Гладиатор“ на сумму свыше 13,2 млн рублей. Согласно условиям соглашения, компания должна была обеспечивать охрану объектов в Краснокамске, Нытве и Очере», — сообщает Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте».

Однако ООО «Гладиатор» не выполнило взятые на себя обязательства, в результате чего студенческие общежития, где пребывает большое количество людей, включая несовершеннолетних, остались без охраны. Это привело к нарушению требований антитеррористической защищенности объектов и создало угрозу безопасности обучающихся.

