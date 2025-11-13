В Перми начали расчищать территорию бывшего зоопарка

Там уже ведутся археологические работы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми стартовали мероприятия по освобождению территории на улице Монастырской, 10, где ранее располагался старый зоопарк. В рамках подготовки территории квартала к благоустройству планируется удалить аварийные деревья, а также кустарники и поросль.

«Помимо этого, на указанной территории уже ведутся археологические работы. Расчистка участка и проведение археологических исследований — обязательные процедуры перед началом благоустройства. Ожидается, что данные работы продлятся в течение 2026 года», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на управление по экологии и природопользованию администрации Перми.