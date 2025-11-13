Директор УК в Березниках получил подкуп от подрядчиков за покровительство

Деньги были переданы в обмен на благоприятствование в заключении будущих контрактов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березниках (Пермский край) завершено расследование уголовного дела против генерального директора компании, которая занимается обслуживанием многоквартирных домов. Мужчина обвиняется в трех эпизодах коммерческого подкупа (часть 7 статьи 204 УК РФ).

«По данным следствия, в 2023–2024 годах обвиняемый получил от руководителей компаний-подрядчиков, выполняющих капитальный ремонт многоквартирных домов в Березниках, 1,9 млн рублей. Деньги были переданы в обмен на благоприятствование в заключении будущих контрактов, обеспечение своевременной и беспрепятственной оплаты по договорам, а также на отсутствие претензий по уже выполненным контрактам», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.