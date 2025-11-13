Назначен топ-менеджер крупной энергетической компании Пермского края

Ранее руководивший компанией Владимир Дубровских перешел на позицию советника Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В крупной энергетической компании «ОРЭС-Прикамье» произошли кадровые перестановки. Там сменился главный управляющий директор.

«Теперь эту должность занимает Михаил Пустосмехов. А ранее руководивший компанией Владимир Дубровских перешел на позицию советника», — сказано на официальном сайте организации.

По данным в СБИС, компания занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к сетям. Работает с 2004 года. В 2024 году ее выручка достигла 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 213 млн рублей.

