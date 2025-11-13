Логотип РИА URA.RU
Назначен топ-менеджер крупной энергетической компании Пермского края

Михаил Пустосмехов возглавил крупную пермскую энергокомпанию
13 ноября 2025 в 18:12
Ранее руководивший компанией Владимир Дубровских перешел на позицию советника

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В крупной энергетической компании «ОРЭС-Прикамье» произошли кадровые перестановки. Там сменился главный управляющий директор. 

«Теперь эту должность занимает Михаил Пустосмехов. А ранее руководивший компанией Владимир Дубровских перешел на позицию советника», — сказано на официальном сайте организации. 

По данным в СБИС, компания занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к сетям. Работает с 2004 года. В 2024 году ее выручка достигла 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 213 млн рублей. 

Компания обеспечивает обслуживание электросетей в Березниках и Чайковском, в Лысьвенском, Александровском, Горнозаводском, Губахинском, Кизеловском и Очерском городских округах. А также в поселке городского типа Суксун и в Верещагино.

