Назначен топ-менеджер крупной энергетической компании Пермского края
Ранее руководивший компанией Владимир Дубровских перешел на позицию советника
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В крупной энергетической компании «ОРЭС-Прикамье» произошли кадровые перестановки. Там сменился главный управляющий директор.
«Теперь эту должность занимает Михаил Пустосмехов. А ранее руководивший компанией Владимир Дубровских перешел на позицию советника», — сказано на официальном сайте организации.
По данным в СБИС, компания занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к сетям. Работает с 2004 года. В 2024 году ее выручка достигла 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 213 млн рублей.
Компания обеспечивает обслуживание электросетей в Березниках и Чайковском, в Лысьвенском, Александровском, Горнозаводском, Губахинском, Кизеловском и Очерском городских округах. А также в поселке городского типа Суксун и в Верещагино.
