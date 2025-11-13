В Добрянке Пермского края назначен новый военком

Военный комиссариат Добрянки возглавил Антон Делидов Фото: Илья Московец © URA.RU

Антон Делидов официально назначен на пост военного комиссара Добрянки в Пермском крае. Сегодня его представил военком региона Александр Коковин.

«В Добрянском округе официально назначен на должность военного комиссара Добрянки Антон Владимирович Делидов. Сегодня, 13 ноября, военный комиссар Пермского края Александр Коковин представил коллегам из ведомств нового военного комиссара», — говорится на странице мэрии Добрянки в соцсети «ВКонтакте».