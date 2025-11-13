Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае стало больше молодых предпринимателей

Количество молодых предпринимателей выросло в Пермском крае на 8% за год
13 ноября 2025 в 18:38
Среди них насчитывается 15 тысяч индивидуальных предпринимателей

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За первые шесть месяцев 2025 года число молодых предпринимателей в регионе увеличилось на 8% в сравнении с первым полугодием 2024 года. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в крае за этот период превысило 331 тысячу.

«Из них 38% (127 тысяч субъектов) — в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них насчитывается 15 тысяч индивидуальных предпринимателей, 3 тысячи юридических лиц и более 109 тысяч самозанятых граждан», — сказано на сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края. 

Среди наиболее востребованных сфер деятельности у молодежи — розничная торговля, строительство и автомобильные перевозки. Кроме того, рекламная деятельность и сфера услуг в области красоты.

