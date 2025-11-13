Логотип РИА URA.RU
В центре Перми появятся новые платные парковки

В Перми расширят зону платных парковок с 22 декабря
13 ноября 2025 в 16:31
Стоимость парковки на новых участках составит 30 рублей в час

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми расширят зону платной поковки №101. Изменения вступят в силу с 22 декабря 2025 года. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Зона платных парковок №101 будет установлена на новых участках центральных улиц. Постановление вступает в силу с 22 декабря 2025 года», — говорится в документе.

Платные парковки появятся вдоль проезжей части на улицах:

  • Матросова от Монастырской до Советской;
  • Советской от Попова до дома по Крисанова, 10;
  • Свердловской от Монастырской до Советской;
  • Окулова от Плеханова до Петропавловской;
  • Хохрякова от Окулова до Петропавловской;
  • Хохрякова от Петропавловской до Екатерининской;
  • Петропавловской от Плеханова до Окулова;
  • Ленина от Плеханова до Перми-II;
  • Толмачева от Петропавловской до Ленина.
В зону платной парковки также войдут проезд в ЖК «Гулливер» от дома по улице Революции, 54 вдоль домов №52б, 52в, 48б, 48в, 56д до дома №50. Стоимость стоянки составит 30 рублей в час.

