В центре Перми появятся новые платные парковки
Стоимость парковки на новых участках составит 30 рублей в час
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
В Перми расширят зону платной поковки №101. Изменения вступят в силу с 22 декабря 2025 года. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.
«Зона платных парковок №101 будет установлена на новых участках центральных улиц. Постановление вступает в силу с 22 декабря 2025 года», — говорится в документе.
Платные парковки появятся вдоль проезжей части на улицах:
- Матросова от Монастырской до Советской;
- Советской от Попова до дома по Крисанова, 10;
- Свердловской от Монастырской до Советской;
- Окулова от Плеханова до Петропавловской;
- Хохрякова от Окулова до Петропавловской;
- Хохрякова от Петропавловской до Екатерининской;
- Петропавловской от Плеханова до Окулова;
- Ленина от Плеханова до Перми-II;
- Толмачева от Петропавловской до Ленина.
В зону платной парковки также войдут проезд в ЖК «Гулливер» от дома по улице Революции, 54 вдоль домов №52б, 52в, 48б, 48в, 56д до дома №50. Стоимость стоянки составит 30 рублей в час.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!