В центре Перми появятся новые платные парковки

Стоимость парковки на новых участках составит 30 рублей в час Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми расширят зону платной поковки №101. Изменения вступят в силу с 22 декабря 2025 года. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Зона платных парковок №101 будет установлена на новых участках центральных улиц. Постановление вступает в силу с 22 декабря 2025 года», — говорится в документе.

Платные парковки появятся вдоль проезжей части на улицах:

Матросова от Монастырской до Советской;

Советской от Попова до дома по Крисанова, 10;

Свердловской от Монастырской до Советской;

Окулова от Плеханова до Петропавловской;

Хохрякова от Окулова до Петропавловской;

Хохрякова от Петропавловской до Екатерининской;

Петропавловской от Плеханова до Окулова;

Ленина от Плеханова до Перми-II;

Толмачева от Петропавловской до Ленина.

Продолжение после рекламы