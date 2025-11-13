Пермячка купила фальшивый диплом, чтобы стать косметологом

В ходе судебного заседания обвиняемая признала свою вину Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Чайковском городском суде Пермского края завершилось рассмотрение уголовного дела против 32-летней женщины. Она обвинялась в использовании поддельного документа.

«Она приобрела фальшивый диплом о среднем профессиональном образовании, который якобы был выдан Чайковским медицинским колледжем. Документ свидетельствовал о получении специальности „Акушерское дело“», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в telegram-канале.

Целью приобретения поддельного диплома было трудоустройство и поступление на курсы по специальности «Косметик-эстетист». В ходе судебного заседания обвиняемая признала свою вину, что позволило рассмотреть дело в особом порядке.

Продолжение после рекламы