Пермячка купила фальшивый диплом, чтобы стать косметологом
В ходе судебного заседания обвиняемая признала свою вину
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Чайковском городском суде Пермского края завершилось рассмотрение уголовного дела против 32-летней женщины. Она обвинялась в использовании поддельного документа.
«Она приобрела фальшивый диплом о среднем профессиональном образовании, который якобы был выдан Чайковским медицинским колледжем. Документ свидетельствовал о получении специальности „Акушерское дело“», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в telegram-канале.
Целью приобретения поддельного диплома было трудоустройство и поступление на курсы по специальности «Косметик-эстетист». В ходе судебного заседания обвиняемая признала свою вину, что позволило рассмотреть дело в особом порядке.
Суд, изучив все детали дела, признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.
