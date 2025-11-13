Губернатор ХМАО Кухарук дал старт реформе местного самоуправления

В ХМАО стартовала крупнейшая реформа муниципальных органов власти Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук дал старт реформе местного самоуправления. Регион переходит на одноуровневую систему, упраздняя администрации и думы поселений. Все эти полномочия получат муниципалитеты.

«Югорские муниципалитеты переходят на одноуровневую систему местного самоуправления. Данное решение принято сегодня на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Югре с участием глав, председателей Дум городов и районов во исполнение Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти“», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.