Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Губернатор ХМАО Кухарук дал старт реформе местного самоуправления

ХМАО переходит на одноуровневую систему органов местного самоуправления
13 ноября 2025 в 19:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ХМАО стартовала крупнейшая реформа муниципальных органов власти

В ХМАО стартовала крупнейшая реформа муниципальных органов власти

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук дал старт реформе местного самоуправления. Регион переходит на одноуровневую систему, упраздняя администрации и думы поселений. Все эти полномочия получат муниципалитеты.

«Югорские муниципалитеты переходят на одноуровневую систему местного самоуправления. Данное решение принято сегодня на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Югре с участием глав, председателей Дум городов и районов во исполнение Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти“», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Также обновлен состав Совета по развитию местного самоуправления в Югре. «Создаются постоянно действующие Комиссий по основным направлениям социально-экономического развития, возглавляемые главами муниципалитетов, с включением в них руководителей профильных региональных ведомств. Новый формат позволит на практике выстраивать согласованную работу между всей управленческой командой региона», — пояснил губернатор.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал