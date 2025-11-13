Таксисты недовольны низкой стоимостью заказов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте таксисты собрались на парковке ТЦ «Сити Молл» и объявили забастовку. Водители недовольны низкой стоимостью заказов и заявляют, что вынуждены работать по четырнадцать часов ради минимального дохода. Видео акции появилось в группе «Местоположение ДПС Сургут».

«Вот таксисты города собрались. Делаем выводы, поднимаем ценники. Дальше — больше, обещают собраться около тысячи человек», — говорит один из участников.

По словам водителей, в последнее время за один заказ удается заработать меньше ста рублей, а итоговая выручка не покрывает расходы. Таксисты предупреждают, что при сохранении текущей ситуации жители могут столкнуться с длительным ожиданием машин, ростом аварийности и ухудшением качества сервиса.

Продолжение после рекламы

В администрации Сургута заявили, что готовы разобраться в ситуации. «Мы заинтересованы в соблюдении прав водителей, а также в том, чтобы жители и гости города получали качественные услуги по обоснованной цене», — пояснили в мэрии.