Тюменский омбудсмен отреагировал на скандал с детским садом, где грубо обращались с детьми
Видео с грубым обращением с детьми записала девушка, пришедшая в учреждение на пробный рабочий день
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Тюменские власти разберутся в ситуации, которая возникла в частном детском саду «Маленькая страна». Местные сотрудники угрожали детям и кричали на них. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
«Мы уже зарегистрировали обращение по этому поводу. Сейчас с коллегами мы определяемся, каким образом будем отрабатывать эту историю», — рассказал агентству омбудсмен.
Андрей Степанов также рассказал, что его удивил инициатор обращения: его насторожило, что в органы обратились не родители. «К нам обратились не родители, а женщина, которая разместила в Сети видео с грубым обращением с детьми», — поделился подробности Андрей Эдуардович.
Инцидент получил огласку 13 ноября. В социальных сетях начал распространяться видеоролик, записанный тюменкой, которая пришла на пробный рабочий день в детский сад «Маленькая страна». Девушку поразило отношение воспитателей к детям: они угрожали малышам, насильно укладывают их спать.
