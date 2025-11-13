Тюменский омбудсмен отреагировал на скандал с детским садом, где грубо обращались с детьми

Видео с грубым обращением с детьми записала девушка, пришедшая в учреждение на пробный рабочий день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские власти разберутся в ситуации, которая возникла в частном детском саду «Маленькая страна». Местные сотрудники угрожали детям и кричали на них. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

«Мы уже зарегистрировали обращение по этому поводу. Сейчас с коллегами мы определяемся, каким образом будем отрабатывать эту историю», — рассказал агентству омбудсмен.

Андрей Степанов также рассказал, что его удивил инициатор обращения: его насторожило, что в органы обратились не родители. «К нам обратились не родители, а женщина, которая разместила в Сети видео с грубым обращением с детьми», — поделился подробности Андрей Эдуардович.

Продолжение после рекламы