Общество

Портреты написанные пальцем и нефтью покажут в тюменском музее

В Тюмени пройдет выставка картин, нарисованных нефтью
13 ноября 2025 в 16:33
В тюменском музее имени Словцова пройдет выставка художницы Альфеи Мухаметовой

В тюменском музее имени Словцова пройдет выставка художницы Альфеи Мухаметовой

Фото: Илья Московец © URA.RU

В апреле 2026 года в тюменском музее имени Словцова пройдет выставка картин, написанных нефтью и пальцем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала автор полотен Альфея Мухаметова.

«Предстоящая экспозиция займет тысячи квадратных метров и продемонстрирует сотни моих произведений, выполненных в разных техниках — от живописи и графики до керамики и горячей эмали, включая картины из нефти. Выставка будет называться „Земля и Я“,» — сообщила художница.

По словам Мухаметовой, идея использовать нефть в качестве материала пришла благодаря ее отцу — нефтянику-первооткрывателю Шаимского месторождения. Работать с нефтью она начала в 2014 году, и уже осенью того же года в Тюмени состоялась ее первая персональная выставка.

Художница отметила, что при создании картин нефтью она использует минимальное количество материала и работает пальцами, накладывая слои для достижения желаемой глубины и оттенков. К открытию выставки в музее Словцова Альфея Мухаметова также готовит свой поэтический сборник. Ранее стало известно, что тюменский спикер облдумы стал обладателем портрета, выполненного нефтью.

