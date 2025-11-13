Портреты написанные пальцем и нефтью покажут в тюменском музее

В тюменском музее имени Словцова пройдет выставка художницы Альфеи Мухаметовой Фото: Илья Московец © URA.RU

В апреле 2026 года в тюменском музее имени Словцова пройдет выставка картин, написанных нефтью и пальцем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала автор полотен Альфея Мухаметова.

«Предстоящая экспозиция займет тысячи квадратных метров и продемонстрирует сотни моих произведений, выполненных в разных техниках — от живописи и графики до керамики и горячей эмали, включая картины из нефти. Выставка будет называться „Земля и Я“,» — сообщила художница.

По словам Мухаметовой, идея использовать нефть в качестве материала пришла благодаря ее отцу — нефтянику-первооткрывателю Шаимского месторождения. Работать с нефтью она начала в 2014 году, и уже осенью того же года в Тюмени состоялась ее первая персональная выставка.

