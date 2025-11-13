Логотип РИА URA.RU
Элитного жилья в Тюмени нет: аналитик развеяла популярный миф

Аналитик Молокина: тюменское жилье не подходит под параметры элитного
13 ноября 2025 в 16:26
В Тюмени нет элитного жилья

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Тюмени ни один проект жилищного строительства не подходит под параметры элитного. Такой вывод озвучила на круглом столе местных девелоперов сертифицированный аналитик рынка недвижимости Светлана Молодкина.

» Под существующие стандарты элитного строящееся в Тюмени жилье не подходит. В классификации очень много параметров, и достаточно не попасть хотя бы в один, чтобы класс недвижимости был ниже, чем заявил застройщик», — отметила она.

Сама классификация, пояснили участники круглого стола, включает в себя не только показатели комфортного проживания — такие, например, как окружающая инфраструктура. Часто квартиры не соответствуют заявленному классу из-за низкой общей площади или площади кухни. Однако, эти параметры уже давно нуждаются в корректировке, так как они были разработаны Российской гильдией Риелторов в 2002 году и учитывали тогда только московский рынок новостроек.

Ранее URA.RU рассказало, что застройщики региона к концу года перевыполнят план по вводу жилья. Они намерены сдать в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров.

