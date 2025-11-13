Элитного жилья в Тюмени нет: аналитик развеяла популярный миф
В Тюмени нет элитного жилья
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Тюмени ни один проект жилищного строительства не подходит под параметры элитного. Такой вывод озвучила на круглом столе местных девелоперов сертифицированный аналитик рынка недвижимости Светлана Молодкина.
» Под существующие стандарты элитного строящееся в Тюмени жилье не подходит. В классификации очень много параметров, и достаточно не попасть хотя бы в один, чтобы класс недвижимости был ниже, чем заявил застройщик», — отметила она.
Сама классификация, пояснили участники круглого стола, включает в себя не только показатели комфортного проживания — такие, например, как окружающая инфраструктура. Часто квартиры не соответствуют заявленному классу из-за низкой общей площади или площади кухни. Однако, эти параметры уже давно нуждаются в корректировке, так как они были разработаны Российской гильдией Риелторов в 2002 году и учитывали тогда только московский рынок новостроек.
Ранее URA.RU рассказало, что застройщики региона к концу года перевыполнят план по вводу жилья. Они намерены сдать в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!